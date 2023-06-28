Кількість загиблих від російського ракетного удару по Краматорську зросла до десяти. Поранена 61 людина
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ввечері 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. У ході пошуково-рятувальної операції станом на 11:30 28 червня стало відомо про десятьох загиблих і 61 пораненого.
Про це пише Національна поліція.
Серед загиблих — три дитини: 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Восьмимісячний малюк поранений, але загрози його життю немає.
Зараз на місці російського удару працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.
- Російські окупанти о 19:32 27 червня завдали удару по центру Краматорська, поціливши неподалік закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Про те, що в центральному кафе було багато відвідувачів, росіянам, за даними СБУ, розповів агент спецслужб рф — працівник місцевого газотранспортного підприємства. СБУ вважають, що він скоригував російський ракетний удар.
- Також окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке Краматорського району, там поранені пʼятеро місцевих мешканців, які ввечері перебували у себе вдома.