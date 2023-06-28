Кількість загиблих від російського ракетного удару по Краматорську зросла до десяти. Поранена 61 людина

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Ввечері 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. У ході пошуково-рятувальної операції станом на 11:30 28 червня стало відомо про десятьох загиблих і 61 пораненого.

Про це пише Національна поліція.

Серед загиблих — три дитини: 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Восьмимісячний малюк поранений, але загрози його життю немає.

Зараз на місці російського удару працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.