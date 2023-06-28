Президент України пропонує надати англійській статус мови міжнародного спілкування
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні».
Там пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити, які посадовці зобовʼязані володіти англійською, а також унормувати використання цієї мови у сферах влади, самоврядування, освіти, культури, охорони здоровʼя, транспорту тощо.
Гроші на впровадження таких норм мають виділятися з державного та місцевих бюджетів, ідеться в законопроєкті. А його головна мета — підвищити конкурентноспроможність України, її інвестиційну та туристичну привабливість та створити умови для опанування англійської українцями.
- 18 червня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над тим, щоб англійська стала доступнішою для всіх охочих, бо зростає потреба в людях зі знанням англійської мови.
- У серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.