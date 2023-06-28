Литва передасть Україні системи NASAMS

Новини

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у Twitter, що його країна купила дві пускові установки NASAMS, які планує передати Україні для захисту неба.

За його словами, протиповітряна оборона грає ключову роль в боротьбі з агресором — з росією.

Також Гітанас Науседа додав, що чекає «нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі».