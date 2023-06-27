Euractiv: НАТО залишить Столтенберга на посаді генсека Альянсу через війну в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, імовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік.
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатів Альянсу.
Таке рішення ухвалили, щоб зберегти єдність і стабільність на тлі війни росії проти України.
Столтенберг мав залишити посаду генсека НАТО восени 2023 року. Цю посаду він обіймає з 2014 року.
За інформацією видання, мандат Столтенберга продовжать 28 червня.
- До початку війни в Україні Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін генсека НАТО та погодився очолити Центробанк Норвегії. Але тепер його повноваження продовжили до вересня 2023 року.