«Дія» тестує отримання кваліфікаційних документів для моряків. Це перша цифровізація у сфері судноплавства
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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ВМФ РФ / / «Бабель»
На порталі «Дія» найближчим часом стане доступною нова послуга, яка дозволить морякам отримувати кваліфікаційні документи. Вже зараз можна долучитися до бета-тесту.
«Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.
«Цифровізація сфери дасть змогу подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету», — вважають в Мінцифри.
На порталі «Дія» можна буде подати заяву про отримання:
- професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
- сертифікатів компетентності;
- підтвердження до сертифікатів компетентності;
- свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.
Взяти участь у бета-тестуванні зможуть: випускники морських ЗВО; моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.
- Отримання кваліфікаційних документів для моряків — перша послуга масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.