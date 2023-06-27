У Португалії ChatGPT відповідатиме на дзвінки до екстрених служб
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
До 2025 року в Португалії у роботу телефонних ліній екстрених служб впровадять чат-бот ChatGPT. Штучний інтелект буде першою точкою контакту для абонентів служби екстреної допомоги 112.
Про це пише Business Insider.
Чиновники обіцяють, що людина навіть не зрозуміє, що спілкується з роботом. Проте ШІ повністю не замінить людей-диспетчерів. ChatGPT оцінюватиме проблему і перенаправлятиме людей до потрібного фахівця.
Якщо тестування проєкту буде вдалим, система буде готова до використання до 2025 року, але, за словами посадовців, технологію схвалять тільки після серйозних випробувань.
- ChatGPT — чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробив чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити.
- У Колумбії суддя Хуан Мануель Паділья скористався чат-ботом ChatGPT, щоб винести вирок, а в Кувейті телепрограму новин читає ведуча, яку створив штучний інтелект.
- У березні в Японії на парламентських дебатах премʼєр-міністр відповідав на запитання депутата від опозиції, які створив чат-бот ChatGPT.
- У червні ChatGPT провів церковну службу в Німеччині. У своїй проповіді штучний інтелект закликав парафіян не боятися смерті.