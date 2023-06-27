США не бачить ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї
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- Анна Холоднова
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Tumra Needi / Flickr
Сполучені Штати наразі не бачать жодних ознак того, що підрив росією Запорізької АЕС неминучий, і продовжують уважно стежити за ситуацією на станції.
Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
«Я не збираюся вдаватися в конкретні розвідувальні дані. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно», — сказав він.
Також США поки не бачать ознак того, що росія використає ядерну зброю.
«І ми не бачили жодних ознак — окрім гучної риторики — що є намір застосувати ядерну зброю всередині України. І я також можу вас запевнити, що ми не зробили нічого і ми не бачили нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування», — додав Кірбі.
- 20 червня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що росія замінувала ставок-охолоджувач на ЗАЕС, 21 червня МАГАТЕ заявило, що мін у ставку-охолоджувачі не виявило, однак міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині (росіяни пояснили це «оборонною метою»). 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Обладнання для вимірювання радіації вже готове.
- 25 червня Кирило Буданов в інтервʼю The New Statement заявив, що росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов 20 червня також сказав, що в Білорусі триває підготовка до розміщення російської тактичної ядерної зброї. Боєголовки поки що не перевозили.