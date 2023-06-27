США не бачить ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї

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Tumra Needi / Flickr

Сполучені Штати наразі не бачать жодних ознак того, що підрив росією Запорізької АЕС неминучий, і продовжують уважно стежити за ситуацією на станції.

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Я не збираюся вдаватися в конкретні розвідувальні дані. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно», — сказав він.

Також США поки не бачать ознак того, що росія використає ядерну зброю.

«І ми не бачили жодних ознак — окрім гучної риторики — що є намір застосувати ядерну зброю всередині України. І я також можу вас запевнити, що ми не зробили нічого і ми не бачили нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування», — додав Кірбі.