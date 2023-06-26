Справа про вбивство Катерини Гандзюк: суд присудив по 10 років увʼязнення Мангеру та Левіну

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Facebook / Катерина Гандзюк

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна — в організації, за що їм присудили по 10 років позбавлення волі.

Також обвинувачені мають сплатити на користь родини Гандзюк по пʼять мільйонів гривень моральної шкоди.

Прокурори довели, що на початку липня 2018 року тодішній голова Херсонської облради через «особисту неприязнь» вирішив організувати напад на Катерину Гандзюк, залучивши до організації помічника депутата Херсонської облради, який зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним і запропонував за гроші залучити виконавців та пособників для нападу. Вранці 31 липня 2018 року виконавець облив Гандзюк сірчаною кислотою поблизу підʼїзду її будинку — 40% тіла активістки було уражене хімічними опіками.

У серпні того ж року, за даними прокурорів, Левін за дорученням Мангера заплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4 500, ще $500 дав раніше як завдаток.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу та Вишневському — по 4, Горбунову — 3 роки увʼязнення. У жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському, якого спершу вважали одним з організаторів нападу.