Справа про вбивство Катерини Гандзюк: суд присудив по 10 років увʼязнення Мангеру та Левіну
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / Катерина Гандзюк
Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна — в організації, за що їм присудили по 10 років позбавлення волі.
Також обвинувачені мають сплатити на користь родини Гандзюк по пʼять мільйонів гривень моральної шкоди.
Прокурори довели, що на початку липня 2018 року тодішній голова Херсонської облради через «особисту неприязнь» вирішив організувати напад на Катерину Гандзюк, залучивши до організації помічника депутата Херсонської облради, який зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним і запропонував за гроші залучити виконавців та пособників для нападу. Вранці 31 липня 2018 року виконавець облив Гандзюк сірчаною кислотою поблизу підʼїзду її будинку — 40% тіла активістки було уражене хімічними опіками.
У серпні того ж року, за даними прокурорів, Левін за дорученням Мангера заплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4 500, ще $500 дав раніше як завдаток.
У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу та Вишневському — по 4, Горбунову — 3 роки увʼязнення. У жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському, якого спершу вважали одним з організаторів нападу.
- Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року, за три місяці до того в Херсоні її облили сірчаною кислотою. Виконавці злочину — колишні військові Української добровольчої армії Віктор Горбунов, Вʼячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук та організатор нападу Сергій Торбін — у вʼязниці. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Один із них, Віктор Горбунов, який придбав кислоту, вже відбув покарання та вийшов на волю.
- 25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк.
- Ігоря Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Він уклав угоду зі слідством і визнав свою провину, за що отримав два роки вʼязниці умовно. А от справа щодо ймовірних організатора та замовника нападу — помічника депутата обласної ради Олексія Левіна та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера — слухалася в Дніпровському суді Києва. Жоден із них причетності до злочину не визнавав.
- Київський апеляційний суд на засіданні 3 листопада залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою до 11 грудня. Запобіжний захід не передбачає можливості внесення застави.