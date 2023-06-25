Міністр оборони: Триває підготовча операція до контрнаступу України. Росіяни підготували сильну оборону
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю Fox news назвав наступальнії дії Сил оборони України підготовкою до контрнаступу, зазначаючи, що він буде успішним, коли розпочнеться наповну. Водночас Резніков зазначив, що російські окупанти збудували «дуже сильні лінії оборони».
Хоч міністр і сказав, що контрнаступ зробить Україну «на крок ближчою до перемоги», але зауважив, що очікування щодо нього дещо «переоцінені».
«Ми намагаємося врятувати їхні [українських бійців] життя», — додав Резніков.
- Сили оборони вибили росіян із західного берега каналу Сіверський Донець — Донбас. Військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.