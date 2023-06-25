Міністр оборони: Триває підготовча операція до контрнаступу України. Росіяни підготували сильну оборону

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Міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю Fox news назвав наступальнії дії Сил оборони України підготовкою до контрнаступу, зазначаючи, що він буде успішним, коли розпочнеться наповну. Водночас Резніков зазначив, що російські окупанти збудували «дуже сильні лінії оборони».

Хоч міністр і сказав, що контрнаступ зробить Україну «на крок ближчою до перемоги», але зауважив, що очікування щодо нього дещо «переоцінені».

«Ми намагаємося врятувати їхні [українських бійців] життя», — додав Резніков.