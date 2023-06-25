Буданов: Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Що відомо

Новини

Reuters / «Бабель»

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю The New Statement заявив, що росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

За його словами, без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до двох тижнів. Або ж аварію спричинить підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

Разом з цим Буданов нагадав, що окупанти замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС і розмістили техніку, начинену вибухівкою, біля чотирьох із шести енергоблоків станції.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», — сказав він.

Очільник ГУР розглядає такі варіанти: росія вчинить теракт на ЗАЕС після поразки на лівому березі Дніпра, щоб запобігти подальшому просуванню військ України, або ж зробить це «превентивним заходом», аби заморозити лінію фронту.