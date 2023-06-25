Держсекретар США: Заколот Пригожина вказав на «тріщини» у владі путіна. Це може бути «не останній акт»

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Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на заколот «ПВК Вагнера» під керівництвом Євгенія Пригожина, пише ABC News.

За його словами, рішення путіна почати повномасштабну війну проти України посіяло хаос у самій росії, тому після планів взяти Київ за три дні російській владі довелося посилювати оборону Москви від Пригожина.

«Тож я думаю, що це ясно — ми бачимо, як зʼявляються тріщини», — наголосив Блінкен, проте відмовився коментувати, до чого вони призведуть.

Водночас він додав, що «не думає, що ми бачили останній акт» кампанії «ПВК Вагнера» в росії.