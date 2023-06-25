Держсекретар США: Заколот Пригожина вказав на «тріщини» у владі путіна. Це може бути «не останній акт»
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на заколот «ПВК Вагнера» під керівництвом Євгенія Пригожина, пише ABC News.
За його словами, рішення путіна почати повномасштабну війну проти України посіяло хаос у самій росії, тому після планів взяти Київ за три дні російській владі довелося посилювати оборону Москви від Пригожина.
«Тож я думаю, що це ясно — ми бачимо, як зʼявляються тріщини», — наголосив Блінкен, проте відмовився коментувати, до чого вони призведуть.
Водночас він додав, що «не думає, що ми бачили останній акт» кампанії «ПВК Вагнера» в росії.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорив із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.