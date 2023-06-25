У Києві під завалами будинку в Соломʼянському районі знайшли тіла ще двох загиблих
- Автор:
- Анна Холоднова
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Під завалами в будинку в Соломʼянському районі Києва знайшли тіла ще двох загиблих.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Кількість загиблих у будинку, куди 24 червня влучили уламки російської ракети, сягнула пʼяти.
Пошукова операція триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.
- У ніч на 24 червня близько 03:20 російські війська вдарили ракетами по Києву, уламки від них упали на багатоповерхівку в Соломʼяному районі столиці. Для обстрілу росія використала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які випустили ракети Х-101/555.