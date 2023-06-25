У Києві під завалами будинку в Соломʼянському районі знайшли тіла ще двох загиблих

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Під завалами в будинку в Соломʼянському районі Києва знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кількість загиблих у будинку, куди 24 червня влучили уламки російської ракети, сягнула пʼяти.

Пошукова операція триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.