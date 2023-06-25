Повітряні Сили: Під час бунту Пригожина «вагнерівці» знищили сім бортів російської авіації

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Під час заколоту Євгенія Пригожина «ПВК Вагнера» знищила сім бортів російської авіації. Найманці завдали по авіатехніці превентивного удару.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, знищено один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортних.

Ігнат додав, що «вагнерівці» розуміли, що російська авіація може розбити їхні військові колони швидко та ефективно.

«Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі... Авіація сьогодні, тим паче така як є у росії, може колону на марші рознести дуже швидко», — сказав Ігнат.