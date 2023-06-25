Повітряні Сили: Під час бунту Пригожина «вагнерівці» знищили сім бортів російської авіації
- Автор:
- Анна Холоднова
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Під час заколоту Євгенія Пригожина «ПВК Вагнера» знищила сім бортів російської авіації. Найманці завдали по авіатехніці превентивного удару.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, знищено один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортних.
Ігнат додав, що «вагнерівці» розуміли, що російська авіація може розбити їхні військові колони швидко та ефективно.
«Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі... Авіація сьогодні, тим паче така як є у росії, може колону на марші рознести дуже швидко», — сказав Ігнат.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорив із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.