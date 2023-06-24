CNN: Очільник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин давно планував кинути виклик військовому керівництву рф
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images
Представники розвідки США вважають, що голова «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин уже давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — неясно.
Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох людей, які знаються в цьому питанні.
За даними джерел, «все сталося дуже швидко», і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин ставився до погроз російським військовим і куди він направить свої війська.
На початку цього тижня співробітники розвідки поінформували лідерів Конгресу про переміщення «вагнерівців» та накопичення озброєння поблизу росії. Представники американської та західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, у тому числі через нарощування зброї та боєприпасів.
Ще одне джерело заявило CNN, що представники американської розвідки вважають заяви Пригожина про нестачу боєприпасів навмисним обманом, щоб забезпечити підставу для потенційного виклику російському керівництву.
Як раніше повідомляв CNN, американські посадовці були дещо заскочені швидкістю, з якою ситуація розвивалася увечері 23 червня і загострилася в суботу 24 червня. Через це американські високопосадовці скасували заплановані міжнародні поїздки і скликали екстрені наради в уряді.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром й «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням зі путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.
- Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Пригожиним і російським військовим керівництвом є «реальним», а не постановочним. Президент Володимир Зеленський заявив, що «росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш».