CNN: Очільник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин давно планував кинути виклик військовому керівництву рф

Новини

Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Представники розвідки США вважають, що голова «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин уже давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — неясно.

Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох людей, які знаються в цьому питанні.

За даними джерел, «все сталося дуже швидко», і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин ставився до погроз російським військовим і куди він направить свої війська.

На початку цього тижня співробітники розвідки поінформували лідерів Конгресу про переміщення «вагнерівців» та накопичення озброєння поблизу росії. Представники американської та західної розвідки бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, у тому числі через нарощування зброї та боєприпасів.

Ще одне джерело заявило CNN, що представники американської розвідки вважають заяви Пригожина про нестачу боєприпасів навмисним обманом, щоб забезпечити підставу для потенційного виклику російському керівництву.

Як раніше повідомляв CNN, американські посадовці були дещо заскочені швидкістю, з якою ситуація розвивалася увечері 23 червня і загострилася в суботу 24 червня. Через це американські високопосадовці скасували заплановані міжнародні поїздки і скликали екстрені наради в уряді.