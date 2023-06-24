У десяти містах стан укриттів визнали незадовільним. Протягом тижня мають покарати відповідальних посадовців

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У Києві, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві визнали незадовільним стан укриттів.

Про це 24 червня повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Відтак до відповідальності притягнуть посадовців, які відповідають за утримання укриттів. Ідеться про керівні посади. Протягом тижня в містах, районах і областях повинні ухвалити рішення щодо цих посадовців. Відповідальність буде дисциплінарною: або звільнення з посади, або догана.

Також Олексій Кулеба повідомив, що укриття матимуть інший юридичний статус — це будуть обʼєкти стратегічного значення.