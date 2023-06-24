Латвія зупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни на тлі заколоту

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Getty Images / «Бабель»

Латвія на тлі заколоту в росії призупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив 24 червня.

«Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в росії та обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає», — заявив Рінкевичс.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що поговорив телефоном із міністрами закордонних справ країн G7 — «для обміну думками щодо ситуації в росії». Також Боррель оголосив про активацію в ЄС центру реагування на кризи, який забезпечує моніторинг ситуації та консультації і наголосив, що підтримка ЄС України «залишається безперечною».