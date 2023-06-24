Латвія зупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни на тлі заколоту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Латвія на тлі заколоту в росії призупиняє розгляд віз для росіян, які хочуть виїхати з країни.
Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив 24 червня.
«Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в росії та обмінюється інформацією з союзниками. Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає», — заявив Рінкевичс.
Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що поговорив телефоном із міністрами закордонних справ країн G7 — «для обміну думками щодо ситуації в росії». Також Боррель оголосив про активацію в ЄС центру реагування на кризи, який забезпечує моніторинг ситуації та консультації і наголосив, що підтримка ЄС України «залишається безперечною».
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості» та вже взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром. Наразі «ПВК Вагнера» рухаються в бік Москви.
- Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Пригожиним і російським військовим керівництвом є «реальним», а не постановочним. Президент Володимир Зеленський заявив, що «росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш».