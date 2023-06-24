Володимир Зеленський прокоментував заколот Пригожина в росії

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував збройний заколот Євгенія Пригожина, що з ночі 23 червня триває в росії.

«Кожен, хто обирає шлях зла, — руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни — та не може втримати їх від втечі й зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають — принижується, щоб дали «Шахеди». Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч — щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв», — зазначив Зеленський.

Він додав, що «росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш».

«І все це — одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу», — наголосив президент.

За його словами, всі українські командувачі та воїни знають, що робити в цій ситуації.

Увечері 23 червня засновник визнаної у світі злочинною організацією російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони завдали удару по тиловому табору найманців. За словами Пригожина, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості» та вже взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром. Наразі «ПВК Вагнера» рухаються у бік Москви.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Пригожиним і російським військовим керівництвом є «реальним», а не постановочним.