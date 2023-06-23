Росія не потрапила до чорного та сірого списків Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей

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Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) під час засідання у Парижі вирішила не додавати росію до чорного або сірого списку.

Про це йдеться у заяві організації.

«Агресивна війна російської федерації проти України продовжує суперечити принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи та зобовʼязанням щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, за якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Призупинення членства російської федерації продовжує діяти», — заявили у Міжнародній групі з протидії відмиванню грошей. Також FATF висловила співчуття народу України у звʼязку з війною.

У Міністерстві фінансів України раніше закликали інші країни підтримати остаточне виключення росії з FATF і включення її до чорного списку. Наразі у чорному списку FATF перебувають Іран, Мʼянма та КНДР.