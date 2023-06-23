МЗС: Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених

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Reuters

Україна повернула з Угорщини ще двох українських військовополонених, яких Кремль передав Будапешту.

Про це 23 червня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Таким чином вдалося повернути вже пʼятьох українських захисників.