МЗС: Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Україна повернула з Угорщини ще двох українських військовополонених, яких Кремль передав Будапешту.
Про це 23 червня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Таким чином вдалося повернути вже пʼятьох українських захисників.
- 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ані РПЦ, ані Угорщина не звʼязувалися. Офіційно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт до цього не причетний, а передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «дискусій між церквою та релігійними організаціями».
- 20 червня Україні вдалося повернути з Угорщини трьох військовополонених.