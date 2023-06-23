Зеленський доручив Залужному звільнити одеського воєнкома, у якого знайшли віллу в Іспанії
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії.
Про це Зеленський повідомив 23 червня за підсумками засідання Ставки.
Також Зеленський доручив створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів в усіх регіонах країни. Очолить цю комісію перший заступник міністра оборони України генерал Павлюк.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 млн. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.