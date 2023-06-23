У США юридичну компанію оштрафували на $5000 через використання ChatGPT

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У США суд оштрафував юристів через використання фейкової інформації, яку згенерував ChatGPT.

Про це пише Bloomberg.

Федеральний суддя визнав, що співробітники юридичної фірми Levidow, Levidow & Oberman P.C. діяли недобросовісно, проігнорували ознаки фальшивості цитат і ввели суд в оману.

Справа стосувалася клієнта, який стверджував, що отримав травму під час рейсу з Сальвадора до Нью-Йорку у 2019 році.

Юристи Стівен Шварц і Пітер Лодука «відмовилися від своїх обов’язків, коли надали неіснуючі судові висновки з фальшивими цитатами, створеними інструментом штучного інтелекту ChatGPT, а потім продовжували підтримувати фальшиві висновки після того, як суд назвав їх сумнівними», — йдеться у письмовому висновку суду.