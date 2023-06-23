Турецька ліра впала до історичного мінімуму. Причини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Afiq Rudzi
Валюта Туреччини ліра рекордно обвалилася — курс долара вперше перевищив позначку 25 лір за долар США.
Про це пише Bloomberg.
Тривале падіння ліри — це реакція ринку на рішення Центрального банку Туреччини підвищити відсоткову ставку з 8,5% до 15%. Хоч це майже подвійне підвищення, проте ринок очікував більшого.
Тим часом державні банки Туреччини утрималися від підтримки ліри в цей день, що свідчить про те, що влада серйозно налаштована стримувати свої інтервенції на валютному ринку.
Курс турецької ліри знижується кілька років поспіль. За листопад 2021 року вона втратила 40% своєї вартості до долара. Це, імовірно, повʼязано з особистим втручанням президента Реджепа Ердогана в політику турецького Центробанку. Турецький лідер був проти підвищення відсоткової ставки через релігійні погляди (іслам засуджує марнотратство).
- Попереднє рекордне падіння ліри сталося 7 червня після інавгурації Ердогана й повернення до «традиційної» економічної політики.
- 28 травня стало відомо, що Реджеп Ердоган переміг на виборах президента в Туреччині. Він залишиться при владі до 2028 року.
- Перед виборами Ердоган підвищив до 130% мито на імпорт зернових — задля стабілізації цін на продукти, підтримки сільського господарства і сповільнення річної інфляції. Раніше мито було нульовим.