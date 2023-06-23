Турецька ліра впала до історичного мінімуму. Причини

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Flickr / Afiq Rudzi

Валюта Туреччини ліра рекордно обвалилася — курс долара вперше перевищив позначку 25 лір за долар США.

Про це пише Bloomberg.

Тривале падіння ліри — це реакція ринку на рішення Центрального банку Туреччини підвищити відсоткову ставку з 8,5% до 15%. Хоч це майже подвійне підвищення, проте ринок очікував більшого.

Тим часом державні банки Туреччини утрималися від підтримки ліри в цей день, що свідчить про те, що влада серйозно налаштована стримувати свої інтервенції на валютному ринку.

Курс турецької ліри знижується кілька років поспіль. За листопад 2021 року вона втратила 40% своєї вартості до долара. Це, імовірно, повʼязано з особистим втручанням президента Реджепа Ердогана в політику турецького Центробанку. Турецький лідер був проти підвищення відсоткової ставки через релігійні погляди (іслам засуджує марнотратство).