ГУР: росія активно закуповує компоненти до ракет через країни, які не приєдналися до санкцій
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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gur.gov.ua / «Бабель»
Російська армія продовжує виробництво крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет завдяки країнам, які не приєдналися до санкцій.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна.
Розвідник каже, що росія продовжить ракетні обстріли, вона намагатиметься порушити логістику ЗСУ й завадити наступу.
«Окупанти почали економити ракетне озброєння, бо восени вони вистрілювали по 80—100 ракет на добу — це виснажило запаси агресора. Тепер ракети з виробництва йдуть одразу в армію», — зазначив він.
Зараз рф змінила тактику до обстрілів:
- застосовують хибні цілі — ракети Х-55 без бойової частини;
- завдають ударів з С-300 та застосовують крилаті бомби;
- покращили тактику використання безпілотників.
Росія почала частіше застосовувати «Кинджал», які раніше вважали невразливими.
Розвідка проаналізувала компоненти до ракет і виявила, що «Іскандери» та «Кинджали» виготовляють через постачання мікросхем з країн, які не приєдналися до санкцій.
Потім журналістка запитала, чи дійсною є інформація про те, що рф за час війни наростила виробництво «Калібрів» та Х-101 у 3—4 рази.
«Дійсно, по цих ракетах, які ви назвали, відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3—4 рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок-тридцять ракет на місяць, в залежності від типу. «Кинджалів» менше — до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки вищий, ніж це було до війни», — каже Скібіцький.
- 4 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинджал». Загалом Сили протиповітряної оборони в травні знищили над Києвом сім аеробалістичних ракет «Кинджал», а 16 червня — ще шість.