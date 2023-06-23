Україна повернула тіла 51 захисника

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Катерина Бандус / «Бабель»

В Україну повернули тіла ще 51 полеглого військового.

Про це пише Мінреінтеграції.

Репатріація тіл військовослужбовців відбулася з тимчасово окупованих територій України за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Україна повертає тіла загиблих військових так, як вимагають норми Женевських конвенцій.