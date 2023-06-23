Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти росії

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Рада Європейського Союзу затвердила одинадцятий пакет санкцій проти росії. Він має посилити обмеження і боротися з обходом санкцій.

У новому пакеті є механізм, який дозволить обмежити продаж і передачу технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, що допомагають рф обходити чинні обмеження. Наприклад, у ЄС вирішили заборонили транзит через російську територію більшої кількості товарів і технологій, які можуть зміцнювати військовий сектор, ніж це було раніше.

Також Рада ЄС заборонила доступ до портів і шлюзів ЄС будь-яким суднам, які здійснюють перевалку з судна на судно, якщоє підстави підозрювати, що судно або порушує заборону на імпорт російських сирої нафти та нафтопродуктів морським транспортом до ЄС, або транспортує вищезазначене, придбане вище ліміту ціни.

Ця заборона стосуватиметься і суден, які відключають свою навігаційну систему під час транспортування нафти й нафтопродуктів із рф.

У пакеті, зокрема, будуть санкції щодо 87 компаній з усього світу, які постачають санкційні товари до росії з ЄС через треті країни й підтримують російський військово-промисловий комплекс. Серед них — чотири іранські компанії, які виробляють дрони для рф.

«Сьогоднішній пакет збільшує наш тиск на росію та на воєнну машину путіна», — сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Це повинно вплинути на військову промисловість росії та її здатність виробляти ракети. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що завдяки цьому пакету допомагати росіянам обходити санкції стане невигідно.