Українські зенітники збили ще один російський гелікоптер Ка-52

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Українські зенітники вранці 23 червня збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» у Донецькій області.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук.

Також він подякував усім за бойову роботу вночі, коли вдалося збити всі 13 крилатих ракет, які летіли на Хмельницький військовий аеродром.

Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили понад 300 російських гелікоптерів.