Українські зенітники збили ще один російський гелікоптер Ка-52
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Andia / Contributor
Українські зенітники вранці 23 червня збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» у Донецькій області.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук.
Також він подякував усім за бойову роботу вночі, коли вдалося збити всі 13 крилатих ракет, які летіли на Хмельницький військовий аеродром.
Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили понад 300 російських гелікоптерів.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість — $16 мільйонів.
- Минулого разу українські бійці збили російський Ка-52 20 червня на Донецькому напрямку. Перед цим знищили такий 18 червня, а 16 червня окупанти втратили ще один черговий ударний гелікоптер Ка-52.