Дружина капітана зниклого батискафа OceanGate є нащадком загиблих на «Титаніку»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Дружина Стоктона Раша, капітана зниклого батискафа, який прямував до «Титаніка», є нащадком пасажирів першого класу, які загинули на «Титаніку» у 1912 році.
Про це пише The New York Post.
За даними газети The New York Times, Венді Раш є праправнучкою Айсадора Штрауса, який був співзасновником універмагу Macyʼs, та Іди Штраус. Вони були одними з найбагатших людей на борту «Титаніка».
Ті, хто вижив після катастрофи, розповіли, що бачили, як Іда Штраус відмовилася від місця в рятувальній шлюпці заради порятунку жінок і дітей на борту. Вона вирішила залишитися на кораблі зі своїм чоловіком, з яким прожила понад 40 років.
Свідки бачили подружжя, яке стояло під руку на палубі «Титаніка», що тонув.
Їхня історія була відображена у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року, у сцені, де літня пара тримається одне за одного в ліжку, поки навколо них піднімається вода.
- 19 червня повідомлялося про те, що в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, триває близько восьми годин.
- Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин.
- Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.
- 22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти».