Дружина капітана зниклого батискафа OceanGate є нащадком загиблих на «Титаніку»

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Дружина Стоктона Раша, капітана зниклого батискафа, який прямував до «Титаніка», є нащадком пасажирів першого класу, які загинули на «Титаніку» у 1912 році.

Про це пише The New York Post.

За даними газети The New York Times, Венді Раш є праправнучкою Айсадора Штрауса, який був співзасновником універмагу Macyʼs, та Іди Штраус. Вони були одними з найбагатших людей на борту «Титаніка».

Ті, хто вижив після катастрофи, розповіли, що бачили, як Іда Штраус відмовилася від місця в рятувальній шлюпці заради порятунку жінок і дітей на борту. Вона вирішила залишитися на кораблі зі своїм чоловіком, з яким прожила понад 40 років.

Свідки бачили подружжя, яке стояло під руку на палубі «Титаніка», що тонув.

Їхня історія була відображена у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року, у сцені, де літня пара тримається одне за одного в ліжку, поки навколо них піднімається вода.