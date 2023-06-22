Компанія OceanGate: Пасажири батискафа, що прямував до «Титаніка», «зникли безвісти»

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Компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти».

«Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд та його син Сулейман Давуд, Геміш Гардінг та Пол-Анрі Нарголе, на жаль, зникли безвісти. Ці люди були справжніми дослідниками, яких обʼєднав особливий дух пригод та глибока пристрасть до дослідження та захисту світових океанів. Наші серця з цими пʼятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час», — заявила компанія.