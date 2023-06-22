Уряд оголосив перші торги на відбудову житлових будинків — у Бучі, Макарові та Вишгороді

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Андрій Бойко / «Бабель»

Уряд розпочинає процес відбудови зруйнованого житла і оголошує перші торги на відновлення обʼєктів житлової інфраструктури — у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі в Бородянці.

Про це Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило 22 червня.

Усі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому — березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині. Пошкоджені багатоквартирні будинки, мережі водопостачання, електропостачання та опалення.

Агентство відновлення розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги, аби у тендерах могли брати участь усі будівельні компанії з достатнім досвідом і можливостями. Строк подачі пропозицій — до 5 липня.