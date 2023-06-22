Уряд оголосив перші торги на відбудову житлових будинків — у Бучі, Макарові та Вишгороді
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Андрій Бойко / «Бабель»
Уряд розпочинає процес відбудови зруйнованого житла і оголошує перші торги на відновлення обʼєктів житлової інфраструктури — у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі в Бородянці.
Про це Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило 22 червня.
Усі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому — березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині. Пошкоджені багатоквартирні будинки, мережі водопостачання, електропостачання та опалення.
Агентство відновлення розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги, аби у тендерах могли брати участь усі будівельні компанії з достатнім досвідом і можливостями. Строк подачі пропозицій — до 5 липня.
- Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на відновлення України, США — $1,3 мільярда, Франція — €40 мільйонів, а Британія — $300 мільйонів. Станом на 24 лютого 2023 року на відновлення України треба було $411 мільярдів. Етапи відновлення: швидке та довгострокове. На так зване Rapid recovery треба $14,1 млрд цього року. Джерела фінансування відновлення: російські конфісковані активи, кошти українського бюджету, допомога міжнародних партнерів.