Австралія дає Twitter місяць на очищення від «токсичності та ненависті». Інакше — штраф
- Автор:
- Ліза Бровко
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Австралійська служба безпеки в інтернеті заявила, що про мову ворожнечі у Twitter йдеться в кожній третій з усіх скарг на неї в інтернеті. Тому платформі дають 28 днів, щоб та показала, наскільки серйозно вона ставиться до вирішення проблеми.
Про це пише AFP.
Якщо Twitter не подолає «токсичність і ненависть» в австралійському сегменті, то отримає штраф — $475 тисяч за кожен день прострочення терміну.
Австралія вимагає прозорості й підзвітності в роботі Twitter, щоб захистити користувачів від «онлайн-ненависті».
- На Twitter подали до суду через порушення авторських прав на майже 1 700 пісень. Національна асоціація музичних видавців (NMPA) вимагає відшкодувати понад $250 мільйонів. У позові NMPA стверджує, що Twitter «дозволяє та заохочує порушення», щоб отримати прибуток.
- У Франції погрожують заблокувати Twitter в ЄС через його вихід із Кодексу про дезінформацію. Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень і надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час подали скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів. Twitter знецінився втричі після того, як його купив Ілон Маск.
- У квітні колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал і двоє інших топменеджерів почали судитися з медіакомпанію через те, що вона не відшкодувала їм понад мільйон доларів особистих судових витрат.