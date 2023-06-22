Повітряні сили: Окупанти вночі атакували Україну ракетами «Кинджал», Х-22 і дронами Shahed

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Уночі 22 червня російські окупанти атакували Україну ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними іранськими дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Загалом російська авіація випустила по Україні три ракети Х-47 «Кинджал», три крилаті Х-22 та чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131. Три дрони збиті, а ракети не долетіли до цілей на Дніпропетровщині.

Ракети Х-22 росіяни запустили із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря. Аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» летіли з МіГ-31К.

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