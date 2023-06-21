У Швейцарії дізналися, як їхні бронеавтомобілі Eagle опинилися в Україні

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Jose Colon / Instagram

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) у ході розслідування дізнався, як швейцарські броньовані автомобілі Eagle I опинилися в Україні. У березні їх помітили у прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка.

Jose Colon / Instagram

Виявилося, що у 1990-х роках Швейцарія експортувала до Данії 36 бронеавтомобілів Eagle I. У 2013 році Данія експортувала 27 із 36 автомобілів німецькій приватній компанії за згодою Швейцарії. Ця компанія зобовʼязалася не передавати ці автівки третім сторонам за кордоном без попередньої письмової згоди Швейцарії.

Німеччина і директор компанії пояснили, що 11 із 27 автомобілів EAGLE I експортували в Україну за погодженням з органами експортного контролю Німеччини. Незважаючи на зобовʼязання про нереекспорт, колишній керуючий директор не звертався до SECO за погодженням на експорт в Україну. З автівок був знятий броньований захист і вікна (це підтвердило Міністерство оборони Німеччини), тож директор підприємства припустив, що декларація про нереекспорт більше не актуальна.

«Оскільки порушення декларації про нереекспорт було скоєне колишнім керуючим директором, а не німецькою владою, наслідки мають бути спрямовані виключно проти першого», — заявили у Державному секретаріаті Швейцарії.

Тож Швейцарія заблокувала будь-який експорт військової техніки для цієї німецької компанії.