У Швейцарії дізналися, як їхні бронеавтомобілі Eagle опинилися в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Jose Colon / Instagram
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) у ході розслідування дізнався, як швейцарські броньовані автомобілі Eagle I опинилися в Україні. У березні їх помітили у прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка.
Виявилося, що у 1990-х роках Швейцарія експортувала до Данії 36 бронеавтомобілів Eagle I. У 2013 році Данія експортувала 27 із 36 автомобілів німецькій приватній компанії за згодою Швейцарії. Ця компанія зобовʼязалася не передавати ці автівки третім сторонам за кордоном без попередньої письмової згоди Швейцарії.
Німеччина і директор компанії пояснили, що 11 із 27 автомобілів EAGLE I експортували в Україну за погодженням з органами експортного контролю Німеччини. Незважаючи на зобовʼязання про нереекспорт, колишній керуючий директор не звертався до SECO за погодженням на експорт в Україну. З автівок був знятий броньований захист і вікна (це підтвердило Міністерство оборони Німеччини), тож директор підприємства припустив, що декларація про нереекспорт більше не актуальна.
«Оскільки порушення декларації про нереекспорт було скоєне колишнім керуючим директором, а не німецькою владою, наслідки мають бути спрямовані виключно проти першого», — заявили у Державному секретаріаті Швейцарії.
Тож Швейцарія заблокувала будь-який експорт військової техніки для цієї німецької компанії.
- 7 червня сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї. Для країн, які купують швейцарські військові матеріали, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Є умова — країна призначення не залучена до конфлікту, не порушує серйозно права людини та реалізує своє право на самооборону.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну, а потім на рік відклала розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї.
- Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier, які цілком могли передати Україні.