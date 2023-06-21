У початкові школи штату Юта повертають Біблію. Округ визнав її «серйозну цінність, що переважає вульгарний контент»

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«Бабель»

Шкільний округ у штаті Юта, США вирішив повернути Біблію до шкільних бібліотек, хоча місяць тому її вилучили через «вульгарність і насильство».

Про це повідомляє The Guardian.

Шкільний округ Девіс одностайно проголосував за ухвалення рекомендації повернути Біблію на полиці середніх та початкових шкіл.

«Апеляційний комітет визначив, що Біблія має значну, серйозну цінність для неповнолітніх, яка переважує жорстокий або вульгарний контент, що міститься в ній», — йдеться в заяві округу.

Суперечки навколо Біблії поставили округ Девіс у центр загальнонаціональних дебатів з приводу вилучення книг із державних шкіл. Торік у штаті Юта ухвалили закон, що дозволяє батькам вимагати вилучення книг, що містять «порнографічні чи непристойні матеріали». У грудні 2022 року один із батьків поскаржився, що Біблія короля Якова була «однією з найнаповненіших сексом книг». Тоді суд вирішив прибрати Біблію з бібліотек молодших класів, але залишити для середніх.