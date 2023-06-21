Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на відновлення України

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Reuters / «Бабель»

Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на реалізацію проєктів відновлення інфраструктури України.

Меморандум про це підписали міністр з відновлення України Олександр Кубраков і президент ЄІБ Вернер Хоєр під час конференції в Лондоні.

Гроші спрямують на відновлення комунальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо), громадських будівель з урахуванням енергоефективності, інфраструктури водопостачання та водовідведення, а також транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Разом з цим ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Також меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ EU for Ukraine Fund та кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Мінвідновлення та ЄІБ працюватимуть і над впровадженням і застосуванням пакета технічної та консультаційної допомоги Україні на суму приблизно €100 мільйонів.