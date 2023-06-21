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У «Дії» можна автоматично закривати ФОП. Як це зробити

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

На порталі «Дія» тепер можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Скористатися новою цифровою послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, або ж підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Як закрити ФОП у «Дії»

Потім дані про закриття ФОП автоматично надійдуть в ЄДР та податкову за місцем реєстрації.