Тепер Instagram дозволяє завантажувати собі Reels, опубліковані іншими

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Соціальна мережа Instagram тепер додала функцію завантаження собі на пристрій Reels, опубліковані іншими акаунтами (але тільки публічними), щоб користувачі могли ділитися ними поза програмою.

Про це пише TechCrunch.

З приватних акаунтів Instagram не вдасться завантажити Reels з міркувань конфіденційності, а публічні можуть теж вимкнути можливість завантажувати їхні Reels.

Найімовірніше, завантажені відео будуть із водяним знаком Instagram. Так відбувається у TikTok, де вже кілька років є така функція.