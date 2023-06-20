Україні вдалося повернути з Угорщини трьох військовополонених

Новини

Getty Images / «Бабель»

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох з 11 українських військовополонених.

Про це 20 червня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Військові вже перебувають на українській території, їм надають допомогу. Україна продовжує працювати, аби повернути решту своїх військових, яких росія передала Угорщині.