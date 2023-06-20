Президентка Єврокомісії оголосила про план чотирирічної фінансової допомоги для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Єврокомісія пропонує виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Цей фінансовий резерв дозволить нам скоригувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях», — сказала вона.
На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.
- Раніше Financial Time писало, що Європейський Союз працює над чотирирічним планом фінансування для України вартістю десятки мільярдів євро. Прогнозувалося, що план оголосять напередодні конференції з відновлення України.
- 21–22 травня в Лондоні відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference (URC 2023). Вона збере представників 61 країни.