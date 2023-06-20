Олег Гладковський програв позов до журналістів Bihus.Info. Він вимагав визнати недостовірним розслідування про нього
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Марків Михайло / УНІАН
Вінницький апеляційний суд відмовився задовольняти позов Олега Гладковського до журналістів Дениса Бігуса й Лесі Іванової, в якому він вимагав визнати недостовірною та спростувати інформацію з розслідування «Армія.Друзі.Бабки» — про розкрадання в оборонній сфері.
Про це редакція Bihus.Info повідомила 20 червня.
Суд також відмовив Гладковському у компенсації моральної шкоди на суму 2 мільйони гривень. Повний текст рішення ще не готовий.
Цей позов Олег Гладковський подав у 2021 році. Він стосувався двох речень: «Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками, вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії, накручують ціни у рази, і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять: заступник секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…»
- У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, згідно з яким син колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор — один з організаторів схем розкрадання в оборонному комплексі. У жовтні 2019 року Олег Гладковський отримав підозру в зловживанні владою.
- У жовтні 2019 року Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці із заставою 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до понад 17,44 млн грн.