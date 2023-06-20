Зеленський підписав законопроєкти, які спрощують виробництво та ремонт безпілотників

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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9275 та № 9276, які звільняють від оподаткування і ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем.

Законопроєкт № 9275

Він скасовує сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для безпілотних систем. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.

Законопроєкт № 9276

Документ тимчасово звільняє від сплати ввізного мита складові для виробництва або ремонту безпілотних систем. Він також буде чинним лише на період дії воєнного стану.

Закони наберуть чинності 22 червня.