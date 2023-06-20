Премʼєр-міністром Фінляндії став Петтері Орпо. Тепер Санна Марін остаточно йде у відставку

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Парламент Фінляндії схвалив призначення лідера Національної коаліційної партії (NCP) Петтері Орпо на посаду премʼєр-міністра. Тепер Санна Марін офіційно складе повноваження.

Про це пише Reuters.

У передвиборчій кампанії Орпо обіцяв скоротити дефіцит державного бюджету за рахунок скорочення видатків, зниження податків і стимулювання появи нових робочих місць у приватному секторі.

Водночас консервативний правий уряд нового премʼєра хоче змінити імміграційну політику, зменшити квоти на біженців, ускладнити процес отримання громадянства Фінляндії тощо.