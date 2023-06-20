У річках Миколаївщини заборонили купатися та ловити рибу

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Fátima Fuentes / Unsplash

Після підриву Каховської ГЕС у Миколаївській області заборонили купатися та ловити рибу в річках через забруднення води.

Про це пише Миколаївська міська рада.

Із 15 червня до 1 липня на території Миколаївщини заборонено купатися, ловити рибу чи іншу живність у Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса.

Також не можна продавати рибу чи інші водні біоресурси без документів на них — в разі, якщо вони виловлені у вищеназваних водоймах.