WhatsApp додав функцію автоматичного блокування дзвінків із невідомих номерів

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Alexander Shatov / Unsplash

Компанія Meta додає нову функцію блокування дзвінків із невідомих номерів у застосунку WhatsApp. Її можна активувати в налаштуваннях.

Про це пише TechCrunch.

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг запевняє, що функція додасть ще більше конфіденційності та контролю користувачам.

Дзвінки з невідомих номерів будуть автоматично вимикатися, але вони відображатимуться в сповіщеннях і списку викликів застосунку. На випадок, якщо згодом користувач захоче перевірити, хто телефонував.