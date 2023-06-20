Франко-італійська система ППО SAMP/T уже працює в Україні. Це підтвердив Макрон
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив Rai News, що в Україні розгорнули й поставили на бойове чергування систему протиповітряної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва.
«Я радий, що можу повідомили разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові обʼєкти і життя людей», — сказав Макрон.
Це перше офіційне підтвердження того, що Україна отримала ці зенітно-ракетні комплекси.
Ця система ППО здатна знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км і на висоті до 25 км. Також вона може працювати по балістичних ракетах, що на відстані й висоті до 25 км. SAMP/T — єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.
- У березні 2023 року Міноборони Італії підтвердило, що 20 українських військових тренувались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP-T.
- 14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T). ЗРК SAMP-T передадуть навесні 2023 року. Україна вперше отримає європейську систему ПРО великого радіусу дії.
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T.