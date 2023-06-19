Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: Суд залишив ексрозвідника Романа Червінського під вартою ще на місяць

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Суспільне

Шевченківський суд Києва 19 червня розглянув клопотання прокуратури й залишив ексрозвідника Романа Червінського під вартою ще на місяць — до 21 липня. Засідання проходило в закритому режимі, повідомляє «Суспільне».

«Приховати ганьбу прокуратури — єдина причина того що, засідання у справі Романа Червінського, якого безпідставно звинувачують, відбувається в закритому режимі. Вони закривають засідання, щоб суспільство не знало, яка ганьба тут відбувається. Але все одно вся інформація буде донесена, усі документи, які прокуратура надає, не мають ніякої секретності», — сказав адвокат Романа Червінського Віктор Василюк.

За словами Василюка, суд задовольнив клопотання про допит головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Зараз ми намагаємось додзвонитись до штабу. Щоб Залужний прибув на засідання суду і дав показання. Ми з ним до цього розмовляли, і він обіцяв дати правдиві показання в цій справі», — сказав адвокат обвинуваченого.

Інший адвокат Сергій Лисенко вважає, що засідання закрили, аби туди не потрапили журналісти. За його словами, суд не взяв до уваги тих обставин, що мати Червінського наразі втратила зір, а дружина отримала інвалідність. Також на його утриманні перебувають троє дітей.

За словами адвоката, термін досудового розслідування продовжили до трьох місяців, і суд не має права збільшити строк утримання під вартою більше, ніж триває досудове розслідування. Сторона захисту подасть апеляцію на рішення суду.