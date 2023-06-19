Велика Британія збереже санкції проти росії, доки та не виплатить компенсацію Україні

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Велика Британія запроваджує нове законодавство, що дозволяє зберігати санкції щодо росії доти, доки вона не виплатить компенсацію Україні.

Про це 19 червня оголосив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Росіяни, які потрапили під санкції, і заявляють, що підтримують Україну, тепер також матимуть можливість пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України. Це буде добровільний процес, в ході якого вони можуть подати заявку на виділення коштів для конкретної мети підтримки відновлення та реконструкції України. Примусу не буде.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі сказав: «Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення росії, очевидно, що наслідки путінської війни будуть жахливими. Потреби України в реконструкції величезні. Завдяки нашим сьогоднішнім новим заходам ми посилюємо підхід до санкцій, підтверджуючи, що Британія готова використати санкції, щоб гарантувати, що росія заплатить за ремонт країни, на яку вона так безрозсудно напала. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки їй буде потрібно, щоб оговтатися від агресивної війни та закласти основу для процвітання нації».