Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Арʼєвій, яка збила людину
- Автор:
- Софія Телішевська
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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Арʼєвій, яка підозрюється в ДТП, на цілодобовий домашній арешт з браслетом.
Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.
На підозрювану також поклали обовʼязки: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії ухвали — до 22 липня 2023 року.
- 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Арʼєвій про підозру в скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного спʼяніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура подала апеляцію на це рішення з проханням додатково накласти на Арʼєву тимчасове обмеження в користуванні водійським посвідченням. Суд задовольнив прохання прокуратури.
- Аварія сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Ярина Арʼєва була за кермом Volkswagen Polo під дією наркотиків, вона рухалася проспектом Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської. Біля нерегульованого пішохідного переходу Арʼєва наїхала на жінку-пішохода, та отримала численні травми: переломи плечової кістки й щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
- Ярина Арʼєва — донька народного депутата від «ЄС» Володимира Арʼєва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 у віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.