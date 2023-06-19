Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Арʼєвій, яка збила людину

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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Арʼєвій, яка підозрюється в ДТП, на цілодобовий домашній арешт з браслетом.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

На підозрювану також поклали обовʼязки: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії ухвали — до 22 липня 2023 року.