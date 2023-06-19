На Одещині працівник військкомату вистрілив у повітря під час сварки з чоловіком. Поліція почала розслідування

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У місті Рені Одеської області працівник військкомату вистрілив у повітря під час перепалки з чоловіком, якому хотів вручити повістку. Поліція розпочала кримінальне провадження події, яку кваліфікували як хуліганство.

Правоохоронці зʼясували, що один із представників військкомату вистрілив угору зі стартового пістолета. Зброю в нього забрали разом із набоями, стріляною гільзою та іншими речовими доказами.

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За це чоловіку загрожує від трьох до семи років увʼязнення.