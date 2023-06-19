Міноборони: Україна звільнила Пʼятихатки на Запоріжжі. На скільки просунулися Сили оборони

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Getty Images / «Бабель»

Підрозділи обʼєднаного стратегічного угруповання військ «Таврія» визволили село Пʼятихатки в Запорізькій області під час наступу на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Загалом на Таврійському напрямку підрозділи просунулися вглиб до семи кілометрів, а площа визволеної території там становить 113 квадратних кілометрів.

Водночас українські бійці просувалися на Бахмутському напрямку, куди росіяни перекинули додаткові підрозділи, щоб зупинити Сили оборони. Минулого тижня відбулося 41 боєзіткнення, після яких українці просунулися на декількох ділянках.

Також росіяни минулого тижня продовжували наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські захисники не втратили жодного метра території.

За даними Міноборони, протягом минулого тижня на сході росіяни здійснили понад 5 800 обстрілів і використали 277 022 боєприпаси.