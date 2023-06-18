У Twitter виявили прихований код, який відправляє акаунти в «тіньовий бан». Ілон Маск відреагував
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- Анна Холоднова
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SOPA Images / Getty Images
У соцмережі Twitter виявили прихований код, який блокує облікові записи та не дозволяє їм стати популярними.
«Команда Twitter продовжує шукати тіньові заборони, заховані глибоко в коді Twitter. Буквально минулого тижня вони виявили, в який спосіб зупиняли облікові записи з низькою «оцінкою репутації» в трендах», — заявили в компанії і додали, що акаунт Ілона Маска також зазнавав «тіньового бану».
Власник соцмережі сказав, що ніхто в Twitter не знав про цей код.
«Правда. Так багато скелетів у шафі. Ніхто в компанії не знав про існування цього коду», — написав Маск 17 червня.
- Американський мільярдер Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X і запропонувати користувачам ширші можливості. Агентство Reuters писало, що серед оновлень буде збільшення відеоконтенту. Компанія хоче, аби вертикальне відео займало понад 10% часу, проведеного в Twitter.
- У цьому допоможе нова генеральна директорка Лінда Яккаріно, яка зуміла модернізувати продажі реклами в конгломераті розваг і новин NBCUniversal.